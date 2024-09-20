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AK Parti duyurdu! 3 ilin başkanı değişti

AK Parti duyurdu! 3 ilin başkanı değişti

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Ağrı, Çanakkale ve Nevşehir İl Başkanlarının değiştirildiğini açıkladı.

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AK Parti Teşkilat Başkanlığı, görevden affını isteyen Ağrı, Çanakkale ve Nevşehir'in İl Başkanları'nın yerine yeni atamalar gerçekleştirildiğini duyurdu.

3 ilin İl Başkanlığına yapılan atamalar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle gerçekleşti.

Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamalarda, görevden affını isteyen AK Parti Nevşehir eski İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti Çanakkale eski İl Başkanı Naim Makas ve AK Parti Ağrı eski İl Başkanı Orhan Güngör'e geçmiş hizmetlerinden ötürü teşekkür edildi.

İşte 3 şehrin İl Başkanlıklarına yapılan atamalar şu şekilde:

AK Parti Ağrı İl Başkanı: İlhami Yıldız

AK Parti Çanakkale İl Başkanı: Ömer Faruk Göktürk

AK Parti Nevşehir İl Başkanı: Muhammed Feyzi Aygün

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