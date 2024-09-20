Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech, sosyal medya hesabından Katil İsrail'e tepki gösterdi.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Hakim Ziyech, katil İsrail'e sosyal medya hesabı üzerinden sert bir tepki gösterdi.

Ziyech, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir şeyi netleştirelim. İsrail ve onun bu aşağılık davranışını destekleyen ülkelere lanet olsun! Yaşasın Özgür Filistin!"

Faslı futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde dünyada da büyük ilgi gördü ve çok paylaşıldı.

İşte Faslı yıldızın paylaşımı: