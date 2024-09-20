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TCG HIZIRREİS denizaltısı ilk seyrini ve dalışını icra etti

TCG HIZIRREİS denizaltısı ilk seyrini ve dalışını icra etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG HIZIRREİS denizaltısının 17 Eylül'de ilk seyrini, 18 Eylül'de de ilk dalışını gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen Reis Sınıfı Denizaltı Projesi'nin ikinci denizaltısı TCG HIZIRREİS, 17 Eylül 2024 tarihinde ilk seyrini, 18 Eylül 2024 tarihinde ilk dalışını icra etti. TCG HIZIRREİS denizaltısına icra edeceği harekatlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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