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Trabzonspor'dan yıldız isim Savic için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'dan yıldız isim Savic için sakatlık açıklaması!

Trabzonspor, Kayserispor ile oynanan erteleme maçında sakatlanan Stefan Savic'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Trendyol Süper Lig'de ertelenen 3. hafta maçında Trabzonspor, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın 14. dakikasında sakatlanan Stefan Savic, oyuna devam edemeyerek yerini Ozan Tufan'a bırakmıştı.

Bordo mavililer, Karadağlı oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yayınladı.

Trabzonspor'un açıklamasında Stefan Savic'in sol üst arka adelesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

İşte yapılan o açıklama:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, 'Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in ertelenen 3. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst arka adalesinde (hamstring grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır' dedi."

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