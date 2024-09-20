BIST 9.900
DOLAR 34,11
EURO 38,13
ALTIN 2.876,02
HABER /  DÜNYA

Mali'deki jandarma okuluna saldırı: En az 80 ölü

Mali'deki jandarma okuluna saldırı: En az 80 ölü

Mali'nin başkenti Bamako'daki jandarma okuluna düzenlenen saldırıda en az 80 kişi öldü.

Abone ol

Güvenlik kaynakları, Faladie Jandarma Okuluna düzenlenen saldırıda en az 80 kişinin yaşamını yitirdiğini, 250'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Çok sayıda kişinin ağır yaralı olduğu ve sağlık tesislerinde tedavi gördüğü, can kaybının artabileceği kaydedildi.

Bamako'nun çeşitli bölgelerinde 17 Eylül'de silah sesleri duyulmuş; Genelkurmay Başkanlığı, Faladie Jandarma Okuluna terör saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.

Mali askeri yönetimi, terör saldırısının ardından Bamako Uluslararası Havalimanı'nı kapatmıştı

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'dan yıldız isim Savic için sakatlık açıklaması!
Trabzonspor'dan yıldız isim Savic için sakatlık açıklaması!
Feci olay! Tarlasına giderken yıldırım çarptı
Feci olay! Tarlasına giderken yıldırım çarptı
Afrika'da maymun çiçeği kontrolden çıktı
Afrika'da maymun çiçeği kontrolden çıktı
Diyarbakır'da bir öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da bir öğretmen silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rapçi Macklemore, Filistinli sanatçılarla şarkı yaptı
Rapçi Macklemore, Filistinli sanatçılarla şarkı yaptı
Sivas'ta devrilen minibüsteki 14 tarım işçisi yaralandı
Sivas'ta devrilen minibüsteki 14 tarım işçisi yaralandı
Habertürk'ten yeni bir bomba daha!
Habertürk'ten yeni bir bomba daha!
Bakan Yerlikaya, jandarma ve emniyet araçlarının hizmete alım töreninde konuştu
Bakan Yerlikaya, jandarma ve emniyet araçlarının hizmete alım töreninde konuştu
Bakan Yerlikaya, jandarma ve emniyet araçlarının hizmete alım töreninde konuştu
Bakan Yerlikaya, jandarma ve emniyet araçlarının hizmete alım töreninde konuştu
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı: 5 çocuk hayatını kaybetti
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırısı: 5 çocuk hayatını kaybetti
İsrail Iraklı Şii milis komutanını Şam'da öldürdü
İsrail Iraklı Şii milis komutanını Şam'da öldürdü
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar tek parça halinde yatacak
Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin paralar tek parça halinde yatacak