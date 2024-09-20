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5 tır ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Gazze'ye ulaştı

5 tır ilaç ve tıbbi sarf malzemesi Gazze'ye ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ne 5 tırdan oluşan ilaç ve tıbbi malzeme gönderdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın Nablus'taki merkez depolarından 18 Eylül'de yola çıkan tırların Gazze'ye ulaştığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlamasından bu yana ilk defa Gazze'ye ilaç gönderebildiklerini ifade etti.

İlerleyen günlerde 5 tırın daha gönderileceğini kaydeden Ebu Ramazan, ilaç ve tıbbi malzemelerin, yaralı ve hastaların acil tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gazze'deki hastanelere dağıtılacağını dile getirdi.

Ebu Ramazan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Başbakan Muhammed Mustafa'nın talimatları doğrultusunda güneydeki kentlerin (Gazze Şeridi) sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için gönderilen tırların içinde ilaç, antibiyotik, diyaliz malzemeleri ile acil servis ve ameliyathanelerde kullanılacak tıbbi sarf malzemelerinin bulunduğunu aktardı.

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