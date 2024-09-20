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Burak Yılmaz, PFDK'ye sevk edildi

Burak Yılmaz, PFDK'ye sevk edildi

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, PFDK'ye sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

HAKARET GEREKÇESİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçındaki "hakareti" nedeniyle Yılmaz, tedbirli olarak disipline gönderildi.

Papara Park'ta yapılan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Burak Yılmaz ile bordo-mavili taraftarlar arasında gerginlik yaşanmıştı.

Galatasaray ve Trabzonspor da "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

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