Macron'dan Netanyahu'ya "bölgeyi savaşa sürüklüyorsunuz" uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak "Tel Aviv yönetiminin bölgeyi savaşa sürüklediği" uyarısında bulunduğu iddia edildi.

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İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail ordusunun, başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısının akabinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu telefonla aradığını bildirdi.

"BÖLGEYİ SAVAŞA SÜRÜKLÜYORSUNUZ"

Macron görüşmede Netanyahu'ya, "Siz bölgeyi savaşa sürüklüyorsunuz." dedi.

Netanyahu ise Macron'a "İsrail'e baskı uygulayacağınız yerde saldırılarını durdurması için Hizbullah'a baskı yapmanızın zamanı geldi." diyerek karşılık verdi.

Gazetede ismi açıklanmayan Fransız bir yetkili ise "Lübnan'da yaşanan son güvenlik olaylarının savaş ihtimalini artırdığı ancak diplomatik yolun hala baki olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla düzenlediği hava saldırısında 14 kişi öldü, 9'u ağır 66 kişi yaralandı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.