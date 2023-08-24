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Ordu'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu! Jandarma yaşlı kadını sırtında taşıdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu! Jandarma yaşlı kadını sırtında taşıdı

Ordu Gölköy'de geçtiğimiz gün kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası kadın jandarma ekipleri tarafından bulundu.

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Olay dün ilçeye bağlı Aydoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden ayrılan Cemile Sarıca (86) geri dönmeyince ailesi ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Jandarma kadını sırtında taşıdı

Yaşlı kadın bu sabah evinin yaklaşık 2 kilometre uzağında jandarma eve ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak bulundu. Jandarma ekipleri, yorgun düşen yaşlı kadını yola kadar sırtında taşıyarak sağlık ekiplerine teslim etti. Cemile Sarıca, kontrol için Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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