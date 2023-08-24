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Samsun'da pompalı tüfekle kafasından vurulan genç hayatını kaybetti!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da pompalı tüfekle kafasından vurulan genç hayatını kaybetti!

Samsun'un Kavak ilçesinde evinin önünde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 23 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Soğuksu Mahallesi 29 Nisan gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık meslek lisesi mezunu olduğu öğrenilen Seyit Ahmet Günay (23) kendisine gelen telefonun ardından evinin önüne indi.

Burada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu kafasından vurularak ağır yaralanan Günay, Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Günay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Öte yandan silahlı saldırı ile ilgili B.B.(23) ve U.C.Ç.'nin (22) gözaltına alındığı, B.B.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, U.C.Ç.'nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı'nın yeğeni

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır’ın yeğeni olduğu öğrenilen Seyit Ahmet Günay'ın cenazesi bugün Kavak Yörgüçpaşa Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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