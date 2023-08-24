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Manisa'da korkunç kaza! Devrilen kamyon traktörü sürükledi: 1 ölü 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Manisa'da korkunç kaza! Devrilen kamyon traktörü sürükledi: 1 ölü 4 yaralı

Manisa Sarıgöl'de kontrolden çıkarak devrilen kamyon traktöre çarptı. Meydana gelen kazada traktör 300 metre sürüklenirken 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde, Alaşehir-Denizli Karayolu'nun Manisa Sarıgöl rampasında saat 08.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Uğur K. (64) yönetimindeki 15 AAY 882 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Devrilerek sürüklenen kamyon önündeki 07 BIP 824 plakalı traktöre arkadan çarparak yaklaşık 300 metre sürükledi.

Kazada, traktörde yolcu olarak bulunan Nahide Kahraman (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Ragıp Kahraman (45) ve traktörde yolcu olarak bulunan çocukları Doğukan Kahraman (7), Gülcan Kahraman (20) ile kamyon şoförü Uğur K. (64) yaralandı.

yeYaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

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