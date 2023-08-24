Merkez Bankası faiz kararını verdi! Hafize Gaye Erkan döneminde üçüncü kez artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 750 baz puan artırarak, yüzde 17,50 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkardı. Ekonomistlerin medyan beklentisi TCMB'nin faizde 250 baz puan artırıma gideceği yönündeydi.

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TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı. Anketlerde uzmanlar 250 baz puanlık artış beklediklerini ifade etmişlerdi. Merkez Bankası böylece piyasanın beklentisi üzerinde bir artışa imza atmış oldu.

Merkez Bankası bu toplantısında, Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan'ın da katıldığı yenilenen kadrosuyla ilk faiz kararını açıklamış oldu.

Ayrıca banka, hafta sonu 125 milyar dolara yaklaşan kur korumalı mevduat hesaplarının (KKM) azaltılmasına yönelik yeni bir düzenlemeye gitmişti. Düzenlenin ilk etkileri önümüzdeki hafta görülmeye başlanacak. KKM düzenlemesi sonrası faiz beklentisi farklılık göstermişti.

PPK sonrası yapılan açıklama şöyle:

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

Beklentilerin çok çok üstünde artış oldu

Banka, bir önceki toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17,5'e çıkardı. Bu ayki beklentiler ise bankanın faizleri 150 puan artırması bekleniyordu. Ancak ekonomistler Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için alınan kararın ardından tahminlerini revize ederek bu ayki faiz artışının 250 baz puan olabileceği yönünde tahminde bulunmuştu.

Reuters ve Anadolu Ajansı'nın PPK beklenti anketlerine katılan ekonomistlerin medyan tahmini, politika faizinin 250 baz puanlık artışla yüzde 20'ye yükseltileceği yönündeydi.

Erkan yönetimindeki 1550 baz puan artırıldı

Ekonomistler, TCMB'nin önümüzdeki aylarda faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Ankette 2023 sonu faiz tahminlerinin medyanı yüzde 25 seviyesinde bulunuyordu. Ancak Merkez Bankası yıl sonuna varmadan faizi yüzde 25'e çekti.

PPK, Hafize Gaye Erkan yönetimindeki ilk iki toplantıda toplam 900 baz puanlık artışıyla faizi yüzde 8,5'ten yüzde 17,5'e çıkaran MB, bugünkü 650 baz puanlık artışla Erkan döneminde 1550 baz puan artışa imza atmış oldu.