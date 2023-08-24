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Kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, İranlı genci 150 bin euro dolandırdı!

Kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, İranlı genci 150 bin euro dolandırdı!

Kadıköy'de kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan 20 yaşındaki dolandırıcı genç, 21 yaşındaki İranlı genci dolandırdı. İranlı genci 150 bin Euro ve 7 bin dolar dolandıran şahıs adli makamlara sevk edildi.

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Geçtiğimiz Pazartesi günü Kadıköy ilçesinde, İranlı P.Z. (21) kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şahsın yönlendirmesiyle, evinde bulunan 150 bin Euro ve 7 bin Doları şüpheli şahsa elden teslim etti.

Dolandırıldığını anlayan P.Z. şikayetçi oldu. Bunun üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda P.Z.’yi dolandıran kişinin Kadir U.(20) isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Kadir U. ekipler tarafından yakalandı. Yapılan tahkikatın ardından Kadir U. mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi.

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