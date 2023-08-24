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Annesini döven babasını öldürdü babanın suç kaydı kabarık çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Annesini döven babasını öldürdü babanın suç kaydı kabarık çıktı

Adana’da 18 yaşındaki genç sürekli annesini dövdüğünü öne sürdüğü uyuşturucu bağımlısı babasını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aydın Güler ile eşi Zarife G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Güler, eşini darp etti. Bu sırada evde bulunan çiftin oğulları Çağatay G. de tartışmaya dahil oldu.

Babasının başka bir odadaki tabancasını alan Çağatay G. Aydın Güler’in göğsüne 2 el ateş etti. Aydın Güler kanlar içerisinde yere yığılırken oğlu ise kaçtı. Zarife G.’nin ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydın Güler’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Güler’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Zarife G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Zarife G.'nin ifadesinde, “Eşim sürekli uyuşturucu içip beni döver. Akşam yine beni dövüyordu. Oğlum Çağatay da silahla babasını vurup olay yerinden kaçtı” dediği öğrenildi.
Polis ekipleri kısa surede süre sonra Çağatay G.’yi yakaladı. Şüpeli genç, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Aydın Güler’in 'uyuşturucu kullanma', 'kasten adam yaralama' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öne sürüldü.

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