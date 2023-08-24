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Nevşehir'de acı kaza! Kırmızı ışıkta geçen otobüs yaya çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Nevşehir'de acı kaza! Kırmızı ışıkta geçen otobüs yaya çarptı

Nevşehir'de kırmızı ışıkta geçen otobüs yaya geçidinden geçen kadına çarptı. Meydana gelen kazada otobüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

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Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Avanos ilçesine bağlı Topkalı köyünde meydana geldi. Yeter Çelik (63) yaya geçidinden yolunun karşısına geçmek isterken seyir halindeki bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta geçerek Çelik'e çarptı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yeter Çelik, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, gözaltına alınan otobüs sürücüsü ise Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Otobüsün kırmızı ışıkta durmayarak kadına çarptığı kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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