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ABD, Kuzey Kore'nin uzaya casus uydu fırlatma girişimini kınadı

ABD, Kuzey Kore'nin uzaya casus uydu fırlatma girişimini kınadı

ABD, Kuzey Kore'nin yörüngeye casus uydu yerleştirmek amacıyla gerçekleştirdiğini duyurduğu 2'nci denemesini kınadı.

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ABD, Kuzey Kore'nin uzaya casus uydu fırlatma girişimini kınadı

Beyaz Saraydan yapılan basın açıklamasında, söz konusu denemenin her ne kadar başarısız olsa da "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiği" belirtildi.

Benzeri girişimlerin, ülkeler arasındaki "gerilimi yükselttiği" ifade edilerek, "bölgedeki güvenlik ortamını bozarak istikrarsızlaştırma riskini" arttırdığı kaydedildi.

Kuzey Kore'nin füze fırlatma faaliyetlerinin kınandığı açıklamada, diğer ülkeler de bu girişimi kınamaya davet edildi.

Kuzey Kore'nin acilen "provokatör faaliyetlerine" son vermesinin gerektiği belirtilen açıklamada, "Diplomasi kapıları henüz kapanmadı." görüşüne yer verildi.

Açıklamada, "ABD, Amerikan halkının güvenliği, Güney Kore ve Japon müttefiklerinin savunması için gereken bütün tedbirleri alacaktır." ifadesi kullanıldı.

Fırlatma girişiminin Kuzey Kore’nin kıtalar arası balistik füze programında kullanılan teknolojileri içerdiği kaydedilen açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin ülkenin müttefikleriyle durumu değerlendirdiği belirtildi.

Kuzey Kore, yörüngeye casus uydu yerleştirmek amacıyla gerçekleştirdiği ikinci denemenin başarısız olduğunu ve ekimde yeniden bir deneme yapılacağını duyurmuştu.

Kuzey Kore Uzay Ajansı, "Chollima-1" adlı taşıyıcı roket ile "Malligyong-1" uydusunun yörüngeye yerleştirmek için fırlatıldığını ancak uçuşun üçüncü evresinde acil patlama sisteminin hata vermesinden dolayı denemenin başarısız olduğunu açıklamıştı.

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