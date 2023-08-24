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Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! 3 kişi yaralandı

Konya Beyşehir'de kontrolden çıkan 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Filiz A. idaresindeki 42 AJL 588 plakalı hafif ticari araç, Beyşehir Lisesi önündeki kavşağa geldiğinde kavşağa çıkan başka bir otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan otomobillerden biri kaldırım üzerindeki Kent Güvenliği Sistemi (KGS)'ne ait direğe çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki Havva A. ile Hakkı A. yaralı olarak kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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