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Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü!

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü!

TEKİRDAĞ'ın ŞARKÖY ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

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Gölcük Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su tankeri, 4 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işletme ve itfaiye personeli müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

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