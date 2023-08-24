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Manu Chao, 10 yıl sonra yeniden İstanbul'da konser verecek

Manu Chao, 10 yıl sonra yeniden İstanbul'da konser verecek

Fransız dünya müziği grubu Mano Negra'nın kurucusu Manu Chao, 10 yıllık aradan sonra yeniden İstanbul'da sahne alacak.

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Sanatçı, Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Kalamış Yaz Festivali'nde 29 Ağustos'ta sevenleriyle buluşacak.

Mano Negra'nın 1994'te dağılmasının ardından kariyerine solo olarak devam eden Chao, 1999'da yayınladığı ilk solo albümü Clandestino ile büyük beğeni kazandı.

Solo kariyerinde 6 albüme imza atan sanatçı, repertuvarındaki eserleri Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Arapça, Katalanca, Galiçyaca ve Yunanca dillerinde seslendiriyor. Farklı sanatçılarla çok sayıda önemli projede yer alan sanatçı, kariyeri boyunca sermaye karşıtı duruşuyla uluslararası müzik camiasının önemli figürlerinden biri haline geldi.

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