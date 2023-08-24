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Mehmet Şimşek'ten sert faiz artışı sonrası ilk yorum

Mehmet Şimşek'ten sert faiz artışı sonrası ilk yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 17.5'ten yüzde 25'a yükseltmesiyle ilgili değerlendirmesinde "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…" ifadelerini kullandı.

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Merkez Bankası faiz kararıyla piyasaları şaşkına uğrattı. Politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı. 

Karar sonrası borsada bankacılık hisselerinde yüzde 10'a ulaşan yükseliş etkili olurken, dolar/TL yüzde 2 düşüşle 26,25'e kadar geriledi.

Faizi sert biçimde artıran Merkez Bankası'yla ilgili ilk değerlendirme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. 

"Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz"

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz…" ifadelerine yer verdi.

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