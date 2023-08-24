Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama: Gereken adımları atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, emeklilerden gelen serzenişlerin farkında olduklarını söyleyerek "Bu konuda gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 14-28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden muhalefete yönelik sert sözler söyleyen Erdoğan, "Masanın altına sayısız ihaneti, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandoranın kutusu açıldıkça siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor" dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu kastederek, "Hesap uzmanıyım diyen bu zatın pazarlık yeteneği karşısında milletimiz de şaşkınlığını gizleyememiştir" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca emekli maaşlarıyla ilgili de açıklamada bulunarak "Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları devam ediyor"

Toplantımızı siyasi mücadelemiz açısından anlamlı bir tarihte gerçekleştirdik. ATO'ya geçerek partimizin kuruluşunu coşkuyla kutlayacağız. Hem hafızamızı tazeleyecek hem de geçmişin tecrübeleriyle geleceğe yön vereceğiz. 3 ay önce ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini gerçekleştirdik. Milletimizin takdiriyle 5 sene daha hizmet etme şerefine nail olduk. 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan İbrahim Özdemir'e rozetini taktı.

"Her partiye 1 bakanlıkla gittiniz"

Yüzde 1 oyu olmayanlara 38 milletvekilliği kaptıran CHP'nin terör örgütlerine neler vadettiğini düşünmek bile istemiyorum. Seçimlerden bu yana her gün, ülkemizin nasıl büyük bir uçurum kenarından döndüğünü bize hatırlatıyor. Tercihini farklı yöne kullanmış kardeşlerimiz de bu durumu gördü. Siyasi tercihine bakılmaksızın tüm halkımız şu soruların cevabını merak ediyor. Kapısını çaldığınız her partiye bir bakanlıkla gittiniz. Önünüze gelene devleti rehin verdiniz.

"Seçim gecesi kazanıyoruz tiyatrosunu niçin oynadınız?"

Kandil'deki terör baronlarına acaba neyi taahhüt ettiniz? Pensilvanya'daki hainlere hangi sözleri verdiniz ki bu alçaklar milletin siniriyle oynama pahasına uçak bileti paylaştılar? Seçim gecesi kazanıyoruz tiyatrosunu niçin oynadınız? YKS'dan AA'ya devletin kurumlarını niçin yıprattınız? Daha bunun gibi pek çok makul sorunun cevaplanması gerekiyor. Önce çıksınlar millete hesap versinler.

"CHP seçmeninden özür dilesinler"

Anket şirketleriyle el ele verip hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Yenilgiyi zafer gibi pazarlamak yerine hatalarını kabul etsinler.

Karşı karşıyaolduğumuz bu tablo bizim işimizi daha da zorlaştırmaktadır. 6 Şubat depreminin yaralarının bir an önce sarılması asıl gündemimizdir. Depremlerin unutulmasına izin veremeyiz. Depremzede her bir vatandaşımızın maddi kaybını yerine koyana kadar yorulmadan çalışacağız. 319 bin konutu ilk bir sene içinde hak sahiplerine teslim edeceğiz. Enflasyonun çıkardığı sorunları giderecek adımları atıyoruz.

Otomobil piyasasındaki fiyatlar stabilize oluyor. Emlakta da fiyatlar dengelenecek. Faiz fiyat balonu söndükçe milletimiz daha da rahatlayacak. Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız.

"Üniversiteli genç ve ev hanımlarına verdiğimiz sözlerin arkasındayız"

Üniversiteli genç ve ev hanımlarına verdiğimiz sözlerin arkasındayız, yerine getireceğiz. Seçim Sonuçları ile ilgili muhasebemizi yapıyoruz. Oyunu alamadığımız her vatandaşımızla irtibat kurmak boynumuzun borcudur. Bizim anlayışımızda millete hesap sorulmaz, millete hesap verilir. Bizi eleştirenlere sabırla yaklaşıp anlayacağız. Reklam ve şov peşinde koşanlardan olmayacağız.

Kongremizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da lokomotifi haline getireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor ve bu düşüncelerle her birinize Mevla'dan başarılar diliyorum"