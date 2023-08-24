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Antalya'da ATV kazası: Yaralı genç kız babasını o halde görünce ağlamaya başladı

Antalya'da ATV kazası: Yaralı genç kız babasını o halde görünce ağlamaya başladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde park halinde araca çarpan ATV'deki Hollandalı baba ve kız yaralandı. Kaza sonrası babasının yerden kalkamadığını gören yaralı genç kız gözyaşlarına boğuldu.

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Kaza; Eski Hisar Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Willem Odding’in kullandığı 07 ATR 012 plakalı ATV’nin, yolun sağ tarafında park halindeki 07 LFA 05 plakalı otomobilin sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ATV’yi kullanan Hollandalı turist Willem Odding olduğu yere düşerken, ATV’de yolcu olarak bulunan kızı Shirley Oding yola savruldu.

Babasının yerden kalkamadığını gören genç kız, trafik ve sağlık ekipleri geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadı. Yaralanan baba-kız 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı saniye saniyesine yol kenarındaki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, Hollandalı turistin kullandığı ATV’nin önünde bulunan bir başka ATV ile birlikte hızla gelip park halindeki otomobile çarptığı ve ATV’de yolcu olarak bulunan genç kızın yola savrulduğu görüldü.

Yine görüntülerde kaza sonra ayağa kalkamayan babanın, kızını kontrol etmek için yanına oturur vaziyette sürünerek gittiği göründü.

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