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Boğulan gencin ölüm nedeni bambaşka çıktı! Cinayete kurban gitmiş

Boğulan gencin ölüm nedeni bambaşka çıktı! Cinayete kurban gitmiş

Balıkesir Erdek'te alkollü olarak düştüğü nehirde boğulduğu iddia edilen 25 yaşındaki gencin ölüm nedeni bambaşka çıktı. Olayın cinayet olduğu ortaya çıktı.

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Olay 16 Ağustos Pazar günü saat 05.00 sularında Ocaklar Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Sağlık Ekiplerine yapılan ihbarda bir kişinin Ocaklar iskelesinden alkollü olarak denize düştüğü ve denizde boğulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Polis Ekipleri gelerek incelemelerde bulunmuşlardı.

Ekiplerin Ocaklar iskelesinden çıkarttıkları Şanlıurfa doğumlu 25 yaşında olan Adbülillah Karakaş'ın boğulma vakası ile kat'i ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bursa adli tıp kurumu gerekli tahkikatı tamamlayıp ölüm raporu hazırlarken, bir taraftan da hayatını kaybeden Abdülillah Karakaş’ın defni için cenazesi Şanlı Urfa’ya sevk edildi.

Ocaklar iskelesinden suya düşerek boğulmak sureti ile hayatını kaybettiği sanılan Abdülillah Karakaş’ın aslında cinayete kurban gittiği, gizli tanığın polise verdiği ifadede olaya tesadüfen tanık olduğunu ve birileri tarafından denize atılan Abdülillah Karakaş’ın çıkmak için çabaladığında başına şişe ile vurularak suya batmasının sağlandığı açıklandı.

Erdek Cumhuriyet Savcılığı olaya ilişkin soruşturmayı derinleştirerek ilk etapta 3 kişiyi gözaltına aldı. Erdek Cumhuriyet savcılığı, gözaltı süreci ve soruşturma dahilinde Abdülillah Karakaş’ı öldürdükleri gerekçesi ile mahkemeye sevk ettiği 3 kişiden birisi olan Tutku Balcı (30) tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Savcılığın Ocaklar da yaşanan olayın boğulma değil, cinayet olarak hazırladığı iddia dosyasında olaya adı karışan 2 kişinin ise hala arandığı öğrenildi.

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