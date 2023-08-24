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Tekirdağ'da devrilen araçtaki çocuk öldü, annesi ve babası yaralandı!

Tekirdağ'da devrilen araçtaki çocuk öldü, annesi ve babası yaralandı!

TEKİRDAĞ'ın ÇORLU ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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Servet S. idaresindeki 31 FE 129 plakalı hafif ticari araç, Çiftlikler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonrası eşi Yeliz S. ve 9 yaşındaki kızı Meral S'yi ters dönen araçtan çıkartan baba Servet S, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Yoldan geçen bir araçla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan aileden Meral S, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, babası ve annesi ise tedavi altına alındı.

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