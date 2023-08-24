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IKBY Başbakanı Barzani’den terörle mücadelede Türkiye ile iş birliği mesajı!

IKBY Başbakanı Barzani’den terörle mücadelede Türkiye ile iş birliği mesajı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, bölgenin komşu ülkelerin istikrarsızlaştırılması için kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

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IKBY Başbakanı Barzani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Erbil'deki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan ve beraberindeki heyetin gelişinin, iki taraf arasındaki ilişkilerin önemini gösterdiğini belirten Barzani, toplantıda bölge ile ilgili önemli konuları ele aldıklarını ifade etti.

Barzani, "Bu konuların başında Irak, Türkiye ve özellikle Kürdistan Bölgesi arasındaki ikili ilişkiler yer aldı." dedi.

Toplantıda IKBY petrolünün nasıl ihraç edileceğinin de masaya yatırıldığını kaydeden Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgenin güvenliği ve asayişiyle ilgili sizi temin ederiz ki Kürdistan Bölgesi anayasal hakkını kullanacak ve buranın komşu ülkelerin istikrarsızlaştırılması için kullanılmasına izin vermeyeceğiz.

Bölgede olan her türlü terörle (PKK) mücadele edebilmek için (Türkiye ile) iş birliğimizin devam etmesini temenni ediyorum."

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