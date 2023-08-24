TPAO'ya ait ham petrolü sattıkları gerekçesiyle 1 şüpheli daha tutuklandı!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) aktarma istasyonundan yükledikleri ham petrolü sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

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Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca, TPAO aktarma istasyonundan yüklenilen petrolün satıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

13 Ağustos'ta, ham petrol taşımacılığı yapan firmada çalışan M.A.D'nin kullandığı dolu tanker, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda durmuş, istasyonda durduğu TPAO tarafından GPS ile tespit edilen araç, takibe alınmıştı. İhbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan tankerde inceleme yapılmış, tankerde ham petrol yerine su olduğu belirlenmişti.

Aktarma istasyonundan aldıkları ham petrolü sattıkları gerekçesiyle yakalanan sürücü M.A.D. ile tankerde bulunan arkadaşı B.B. tutuklanmıştı.