BIST 7.572
DOLAR 25,84
EURO 28,06
ALTIN 1.586,46
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı!

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı!

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Ağustos ile biten haftada 757 milyon dolar arttı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Ağustos ile biten haftada 757 milyon dolar artarak 117 milyar 76 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 192 milyon dolar artarak 75 milyar 101 milyon dolardan 76 milyar 293 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 18 Ağustos haftasında 435 milyon dolar azalarak 41 milyar 218 milyon dolardan 40 milyar 783 milyon dolara indi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 366 milyar lira oldu!
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 366 milyar lira oldu!
TPAO'ya ait ham petrolü sattıkları gerekçesiyle 1 şüpheli daha tutuklandı!
TPAO'ya ait ham petrolü sattıkları gerekçesiyle 1 şüpheli daha tutuklandı!
Kocaeli'de makaron operasyonu! 72 bin 77 dolu ve boş makaron ele geçirildi
Kocaeli'de makaron operasyonu! 72 bin 77 dolu ve boş makaron ele geçirildi
Basketbolda Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
Basketbolda Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
Çoban eşcinsel ilişki yaşadı, öldürüp kafasını kesti! Köpekler bulunca da...
Çoban eşcinsel ilişki yaşadı, öldürüp kafasını kesti! Köpekler bulunca da...
Manu Chao, 10 yıl sonra yeniden İstanbul'da konser verecek
Manu Chao, 10 yıl sonra yeniden İstanbul'da konser verecek
IKBY Başbakanı Barzani’den terörle mücadelede Türkiye ile iş birliği mesajı!
IKBY Başbakanı Barzani’den terörle mücadelede Türkiye ile iş birliği mesajı!
Tekirdağ'da devrilen araçtaki çocuk öldü, annesi ve babası yaralandı!
Tekirdağ'da devrilen araçtaki çocuk öldü, annesi ve babası yaralandı!
Boğulan gencin ölüm nedeni bambaşka çıktı! Cinayete kurban gitmiş
Boğulan gencin ölüm nedeni bambaşka çıktı! Cinayete kurban gitmiş
Rize'de Fırtına Deresi'nde akıntıya kapılan baba ile oğlu kurtarıldı!
Rize'de Fırtına Deresi'nde akıntıya kapılan baba ile oğlu kurtarıldı!
Mehmet Şimşek'ten sert faiz artışı sonrası ilk yorum
Mehmet Şimşek'ten sert faiz artışı sonrası ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama: Gereken adımları atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama: Gereken adımları atacağız