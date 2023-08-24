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FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı!

FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başladı!

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (FİSKOBİRLİK) üreticilerden fındık alımına başladığı bildirildi.

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FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, birlik bünyesindeki 50 kooperatif aracılığıyla birliğe üye tüm ortaklardan ve ortak olmayan üreticilerden alım gerçekleştirildiği belirtildi.

Geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da serbest piyasada oluşan fiyatların üzerinde bir fiyatla 50 randıman hesabı usulüne göre fındık alımı yapıldığı aktarılan açıklamada, "Kooperatif ortağı üreticilerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Ortak dışı alımlarda ise kanunen yüzde 1,10 borsa ve stopaj kesintileri gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, coğrafi işaretli Giresun tombul fındığının üretici belgesi olanlara kilogram başına 75 kuruş ek ödeme yapılacağı aktarıldı.

Peşin veya emanet usulüyle ürünlerin alımlarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fındığını peşin alım usulüne göre kooperatiflerimize teslim eden üreticilerimizin ürün bedelleri bir sonraki gün ödenmektedir. Fındığını emanet usulüne göre teslim eden üreticilerimizin ürün bedelleri ise emanet fındığının peşine çevrilmesini talep etmesi halinde iki gün sonra ödenmektedir."

Üreticilerin fındıklarını kooperatifler aracılığıyla oluşturulan alım noktalarında ya da çuvala konulmuş olması koşuluyla harmandan teslim edebileceğine işaret edilen açıklamada, harmandan teslim alınan fındıklar için üretici ve ortaklardan herhangi bir hamaliye ve yol masrafı kesintisi yapılmayacağı belirtildi.

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