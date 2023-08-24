Karakucak Güreşleri 30 Ağustos'ta Mersin'de yapılacak

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği Karakucak Güreşleri, 30 Ağustos Zafer Bayramında Gözne Mahallesi Güreş Alanında yapılacak.

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Ata sporu güreşi, gelecek nesillere aktaran Toroslar Belediyesi, bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri için dolu dolu bir program hazırladı. Ünlü sanatçılar Ogün Sanlısoy ve Ece Mumay konserleriyle, Zafer Bayramının 101. yılında coşku dolu bir kutlama hazırlayan Toroslar Belediyesi; Karakucak Güreşlerini Gözne Mahallesi’nde Mersinlilerle buluşturacak.

Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katılacağı müsabakalar yıldızlar, büyükler ve minikler olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek. 30 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’da başlayacak olan Karakucak Güreşlerinde dereceye giren sporculara madalya ve para ödülü verilecek.

"7'den 70'e herkesi tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz"

“Hem zaferimizi kutlamak hem de ata sporunu yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz Karakucak Güreşlerimize, ülkemizin dört bir yanından gelerek er meydanına çıkacak olan tüm sporculara başarılar diliyoruz” diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 7’den 70'e tüm hemşehrilerini müsabakaları izlemeye davet etti.

30 Ağustos’un, Türk milletinin vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda ettiği bir mücadelenin zaferi olduğunu kaydeden Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde tüm dünyaya haykırdığımız bu destan, Türk milletinin sonsuza dek sürecek olan bağımsızlığını perçinlemiş, bu konuda asla taviz verilmeyeceğini tarihe not düşürmüştür. Bundan 101 yıl önce kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum” dedi.