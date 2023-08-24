Piyasalar hareketlendi! Kredi kartı faizlerinde üst limit arttı

Merkez Bankası’nın (TCMB) 750 baz puanlık rekor faiz artışıyla politika faizini yüzde 25'e yükseltmesi sonucunda dolar ve euroda sert düşüş yaşanırken Borsa İstanbul yükselişe geçti. Öte yandan kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler arttı.Abone ol
Merkez Bankası faiz kararı beklentilerin üstünde açıklanması üzerine piyasalar hareketlendi. Karar sonrası kredi kartı, KMH ve ticari kredi faiz tavanları da arttı. Referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,26’ya yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2,81’e, yıllıkta yüzde 40,1’e yükseldi.
Referans faiz oranı aylıkta yüzde 2,26’ya yükselirken kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2,81’e, yıllıkta yüzde 40,1’e yükseldi.
Nakit çekimde de faiz aylıkta yüzde 3,57’ye, yıllıkta yüzde 53,2’ye yükseldi.