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Hattat Holding'in helikopteri tarlaya zorunlu iniş yaptı!

Hattat Holding'in helikopteri tarlaya zorunlu iniş yaptı!

İstanbul’dan havalanan Hattat Holding’e ait TC-HMI kuyruk numaralı helikopter, Tekirdağ Çerkezköy’de biçili buğday tarlasına zorunlu iniş yaptı.

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Hattat Holding’e ait TC-HMI kuyruk numaralı İstanbul’dan havalanan helikopter, saat 14.00 sıralarında Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Hema Endüstri fabrikasına 2 kilometre kala biçili buğday tarlasına zorunlu iniş yaptı.

2 pilotun bulunduğu iddia edilen helikopterin İstanbul’dan havalandığı sırada iş adamı Mehmet Hattat'ın oğlu İbrahim Hattat’ın içerisinde olduğu helikopter, Çerkezköy Yıldırım Beyazıt Mahallesindeki bir tarlaya zorunlu iniş yaptı. İniş yapan helikopterin çevresinde kısa sürede güvenlik önlemi alındı. Olay yerine iki tekniker gelerek pilotlarla birlikte, arıza nedeniyle zorunlu iniş yapan helikoptere tarlada müdahale etmeye başladı.

Helikopterin tarlaya zorunlu iniş yaptığının öğrenilmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay yerine giderek zorunlu inişle ilgili pilotlardan bilgi aldılar.

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