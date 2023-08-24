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Gazze'deki kanser hastaları tedavi haklarını istiyor!

Gazze'deki kanser hastaları tedavi haklarını istiyor!

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kanser hastaları, tedavi hakkı talebiyle eylem düzenledi.

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Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir araya gelen onlarca kanser hastası, İsrail ablukası nedeniyle tedavileri için gerekli ilaçlara ulaşamadıklarını, tedavi için bölgeden çıkışta da zorluklar yaşadıklarını belirtti.

Eylem yapan hastalar, "ablukaya hayır, tedavi hakkım", "onkoloji hastasıyım tedavi hakkımı istiyorum", "hastanelerde tedavi imkanı sağlayın" yazılı pankartlar taşıdı.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sıkeyk, gösterideki konuşmasında, kanser hastalarının durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sıkeyk, Gazze'deki kanser hastalarının, ilaç ve tedavi yöntemlerinin eksikliğinden muzdarip olduğunu dile getirdi.

Hastanede 9 binden fazla kanser hastasının tedavi gördüğünü bunun yanı sıra polikliniklere de günde 450-500 hastanın müracaat ettiğini aktaran Sıkeyk, yaklaşık 100 hastanın da yatarak tedavi gördüğünü söyledi.

Müdür Sıkeyk, daha fazla ilaç ve tedavi kaynağı gerektiğini ancak hastanede mevcut olmadığını ifade etti.

Sıkeyk, tedavi için Gazze Şeridi dışına sevk edilen hastaların yüzde 44'ünün ise çıkışının İsrail tarafından reddedildiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nde her yıl yaklaşık 120 kanser hastasının bölge dışında tedavi için beklerken hayatını kaybettiğini vurgulayan Sıkeyk, onkoloji hastasının uygun zamanda uygun ilacı alırsa tedavi olabileceğini, gecikmenin ise hastalığın yayılmasına neden olduğunu hatırlattı.

İsrail'in yaklaşık 16 yıldır hava, kara ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi, büyük bir insani drama sahne oluyor. Seyahat özgürlüğü olmayan yaklaşık 2 milyon Filistinli, istisnai durumlar hariç Gazze dışına çıkamıyor.

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