Başkasının aracını 700 bin liraya sattı gerçek satıcı da hayatının şokunu yaşadı

İstanbul'da başkasına ait bir aracı internetten satışa çıkan telefon dolandırıcısı, 21 yaşındaki inşaat işçisi gencin 700 bin lira tutarındaki tüm birikimini çaldı.

Abone ol

Sosyal medya ve iletişim kanallarının yaygınlaşması dolandırıcılık olaylarında da her gün yeni bir metodun ortaya çıkmasına imkan tanıyor.

İstanbul'da meydana gelen son olay, 21 yaşındaki inşaat işçisi gencin 700 bin liralık tüm birikiminin çalınmasıyla sonuçlandı.

"Kuzenim" diyerek kandırdı

TRT Haber'in haberine göre, 3 ay önce çalışmak için Şırnak'tan İstanbul'a gelen 21 yaşındaki inşaat işçisi İbrahim Özer bir sitede satılık araç ilanı gördü. Sahibi sandığı kişiyi arayarak aracı görmek istedi ama dolandırıcıların tuzağına düştü.

Özer, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: "Aracın sahibi ilk başta ilana koymuş. Sekiz yüz bine koymuştu. Bu üçkağıtçı da adama demiş. Ben senden sekiz yüze alacağım. İkimizi de kuzeni olarak tanıtmış işte beni de demiş kuzenlerim gelip senden aracı alacak. Ona da demiş kuzenim alacak. Öyle bizi kandırdı. Bana söyledi dedi Kızılay'da çalışıyorum. Hatay'da ben görevliyim. Işte benim kuzenim orada aracı senin yanına getirecek, bakacaksın araca."

Aracın asıl sahibi, bir miktar kapora karşılığında ilanı kaldırdı. Dolandırıcı, aynı görsellerde plakayı gizleyerek piyasa değerinin altında satışa çıkardı.

Görüşmeye giden Özer, aracı beğendi. Ancak araç sahibi sandığı kişi, sözde kuzeniyle detayları konuşmaması için onu tembihlemişti. Satış işlemleri için notere gittiler, o sırada dolandırıcı tüm süreci uzaktan adım adım takip etti. Her an mesaj atarak durumlarını sordu.

Sahte dekontlar gönderdi

Özer, yaşananların devamını da şöyle aktardı: "Bu benden para istiyor. Para atmadan ben kuzenime imza attırmam. Dolandırıcı aracın sahibiyle de konuşuyor parayı gönderiyor. Benim adıma İbrahim Özer adına sahte dekontlar gönderiyor."

Dolandırıcıya 700 bin lira gönderen Özer, bir daha numaraya ulaşamadı. Tüm parasını kaybeden genç, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.