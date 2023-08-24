Konya'da kabus devam ediyor! Yeni bir obruk daha oluştu!

Konya’nın Karapınar ilçesinde patates ekili tarlada yeni bir obruk meydana geldi. Obruğun 20 metre çapında, 15 metre derinlikte olduğu kaydedildi.

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İlçeye 25 kilometre mesafede oluşan yeni obruk Beşağıl mevkiinde meydana geldi. Sık sık obrukların meydana geldiği Karapınar’da daha çok hububat ve mısır tarlalarında meydana gelen obruk bu defa patates ekili tarlada oluştu.

Obruğun 2 gün önce meydana geldiği tahmin edilirken, yaklaşık 20 metre çapında ve 15 metre derinlikte olduğu kaydedildi. Tarlada çalışan işçilerin sabah tarlaya geldiklerinde obruğu görüp tarla sahibine haber verdiği öğrenildi.

Obruğun işçilerin çalıştığı sırada oluşmaması olumsuz bir durumun yaşanmasının önüne geçti.