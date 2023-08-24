Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Aydın Nazilli'de jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Abone ol

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, B.B., D.T., İ.M. ve O.Ö. isimli şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda; 53 gram metamfetamin, 1 dijital hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.