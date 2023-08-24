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Küçükçekmece'de koca vahşeti! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurdu

Küçükçekmece'de koca vahşeti! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurdu

KÜÇÜKÇEKMECE'de, bir kişi boşanma aşamasında olan eşini silahla vurdu. Kafasından aldığı mermi ile ağır yaralanan iki çocuk annesinin hastanedeki tedavisi sürerken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Olay, saat 12.50 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesindeki 2 katlı bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan iki çocuk annesi Gamze P., Küçükçekmece’deki ablasının evine geldi.

Baldızı G.Y’nin işe gitmesini fırsat bilen koca İmdat P. ise, evden giden eşinin yanına gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın ardından İmdat P., yanındaki silahla boşanma davaları süren eşi Gamze P.’yi kafasından vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

Kadın hastanede yaşam savaşı veriyor

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise olay yerindeki incelemenin ardından şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Hayati tehlikesi devam eden kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayı anlatan mahalle sakini Ayşegül Küçük, “Bizim komşumuzun kız kardeşinin eşiyle bazı problemleri varmış. Kız kardeşi boşanma aşamasında öğle saatlerinde kocası geliyor, silahla kadını vuruyor. Ambulansla götürüyorlar. Kadının durumu ile ilgili bir bilgi yok ama kafası patlamış. Komşu diye çıktık hemen ablası kötü durumdaydı. Eşi silahla vurduktan sonra kaçarak gidiyor” diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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