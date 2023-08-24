Erzurum'da sobadan çıkan yangında bir ev kül oldu!

ERZURUM’un OLTU ilçesi Güllüce Mahallesi Düz mevkiinde Selahattin Gör'e ait müstakil ev çıkan yangında kül oldu.

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Sabah 10.00 sıralarında kapı önündeki sobadan çıkan yangında can kaybı yaşanmazken ev ve içerisindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına ilk müdahaleyi köylüler hortumla yaparken Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu yangın söndürüldü.

Ev Sahibi Selahattin Gör, “Sabah evin önünde kahvaltı yapıyorduk saat 09.30 - 10.00 gibi bir anda binayı alevler sardı ne olduğunu anlayamadık söndürmeye çalıştık evimizden hiçbir şey kurtaramadık. Şu an mağduruz devletimizden destek bekliyoruz” dedi.