BIST 7.572
DOLAR 25,84
EURO 28,06
ALTIN 1.586,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzurum'da sobadan çıkan yangında bir ev kül oldu!

Erzurum'da sobadan çıkan yangında bir ev kül oldu!

ERZURUM’un OLTU ilçesi Güllüce Mahallesi Düz mevkiinde Selahattin Gör'e ait müstakil ev çıkan yangında kül oldu.

Abone ol

Sabah 10.00 sıralarında kapı önündeki sobadan çıkan yangında can kaybı yaşanmazken ev ve içerisindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına ilk müdahaleyi köylüler hortumla yaparken Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye ekiplerinin müdahalesi soncu yangın söndürüldü.

Ev Sahibi Selahattin Gör, “Sabah evin önünde kahvaltı yapıyorduk saat 09.30 - 10.00 gibi bir anda binayı alevler sardı ne olduğunu anlayamadık söndürmeye çalıştık evimizden hiçbir şey kurtaramadık. Şu an mağduruz devletimizden destek bekliyoruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
"Bende yok nasılsa" demeyin! Hipertansiyon belirtilerine dikkat!
"Bende yok nasılsa" demeyin! Hipertansiyon belirtilerine dikkat!
Uzmanlardan yol hipnozuna karşı uyarılar!
Uzmanlardan yol hipnozuna karşı uyarılar!
Ekonomistler Merkez Bankası sert faiz artışı için ne dedi?
Ekonomistler Merkez Bankası sert faiz artışı için ne dedi?
Küçükçekmece'de koca vahşeti! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurdu
Küçükçekmece'de koca vahşeti! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurdu
Geç yaşta ebeveyn olmak ve düşük doğum ağırlığı otizm için risk faktörü oluşturuyor!
Geç yaşta ebeveyn olmak ve düşük doğum ağırlığı otizm için risk faktörü oluşturuyor!
Başkasının aracını 700 bin liraya sattı gerçek satıcı da hayatının şokunu yaşadı
Başkasının aracını 700 bin liraya sattı gerçek satıcı da hayatının şokunu yaşadı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı
Aydın'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi tutuklandı
Konya'da kabus devam ediyor! Yeni bir obruk daha oluştu!
Konya'da kabus devam ediyor! Yeni bir obruk daha oluştu!
Bakan duyurdu! Paralar bugün hesaplara yatırılıyor
Bakan duyurdu! Paralar bugün hesaplara yatırılıyor
Bulgaristan'a geçmek isteyen 64 düzensiz göçmen ormanlık alanda yakalandı!
Bulgaristan'a geçmek isteyen 64 düzensiz göçmen ormanlık alanda yakalandı!
Hazine iki ihalede 61,8 milyar lira borçlandı!
Hazine iki ihalede 61,8 milyar lira borçlandı!
Çocuk kavgasının sonu karakolda bitti Oğluyla oynamayan çocuğun boğazını sıktı, tehdit etti
Çocuk kavgasının sonu karakolda bitti Oğluyla oynamayan çocuğun boğazını sıktı, tehdit etti