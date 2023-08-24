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Bakan Mehmet Özhaseki'den Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama

Bakan Mehmet Özhaseki'den Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

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Özhaseki, X sosyal medya platformundan Çanakkale'de kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin bilgi verdi.

Yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Çanakkale'nin yanı sıra Eskişehir, Bursa ve Bilecik'te de meydana gelen yangınlarda zarar gören yeşil alanlarımızı Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte hiç vakit kaybetmeden yeniden ağaçlandıracağız.

Vatandaşlarımız hiç endişe etmesinler. Yanan her bir ağacımızın yerine yeni bir fidan dikeceğiz. Yeşil doğamızın tahrip edilmesine, ülkemizin akciğerleri olan ağaçlarımızın yok olmasına, ekolojik dengenin zarar görmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

Özhaseki, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri olmak üzere, sahada cansiparane bir şekilde mücadele eden herkese teşekkür etti.

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