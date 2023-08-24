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Merkez Bankası şoku sonrası dolar ve euro çakıldı, Borsa coştu

Merkez Bankası şoku sonrası dolar ve euro çakıldı, Borsa coştu

Merkez Bankası'nın rekor faiz artışı kararı sorası dolar yüzde 2 düşerken, Borsa İstanbul coştu.

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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıkladı. Banka faizi piyasa beklentilerinin çok üzerinde artışla 6450 baz puanlık artış yaptı ve faizi yüzde 25’e yükseltti.

Dolar ve euro tepe taklak gitti

Karar öncesinde 27,23 olan dolar/TL, rekor faiz artışı kararı sonrası yüzde 2’lik sert düşüşle 26,65’e geriledi. Karar öncesinde 29,70 seviyesinde olan Euro/TL de 29,01’e kadar geriledi.

Borsa İstanbul coştu

Karar öncesinde yüzde 1,5 olan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksindeki yükseliş, karar sonrasında yüzde 3’ü aştı. Bankalar karar sonrasında yüzde 10’a yakın artışlarla tavan oldu.

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