Hostes kazadan önce söylemiş! Prigojin'in jetinde gizemli onarımlar yapıldığı iddiası

Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in içinde bulunduğu özel jetin uçuştan hemen önce tamir edildiği iddia edilirken, ABD, İngiltere, Fransa ve Ukrayna'dan peş peşe dikkat çeken açıklamalar geldi.

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Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin'in içinde olduğu özel jetin Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesi bugün dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu.

Prigojin’in ölüp ölmediği ile ilgili tartışmalar devam ederken Wagner destekçilerinin, Prigojin’in fotoğrafları önüne çelenk ve çiçek koyarken ağladıkları görüntüler sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Uluslararası ajansların geçtiği son görüntülerde özel jetin düştüğü yerde incelemelerin yapıldığı ve cansız bedenlerin kaldırıldığı görüldü.

10 kişiden kurtulan olmadı

Rusya Acil Durum Hizmetleri Bakanlığı özel jette 7 yolcu ve 3 mürettebatın yer aldığını ve hepsinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Rosaviatsiya tarafından açıklanan listeye göre uçakta hayatını kaybedenler arasında Prigojin’in sağ kolu Dmitriy Utkin, Wagner komutanları Sergey Propuskin, Evgeny Makaryan, Aleksandr Totmin, Valery Chekalov ve Nikolay Matyuseev da yer alıyor.

Kimse şaşırmadı! ABD, Fransa ve İngiltere'den dikkat çeken açıklamalar

ABD'li ve Batılı yetkililer, başarısız isyanın ardından hakkındaki suçlamaların düşürülmesi sözü vermesine rağmen Putin'in Prigojin'in peşine düşmesini beklediklerini iddia ediyorlar.

ABD başkanı Joe Biden kazanın ardından yaptığı açıklamada "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım" derken İngiliz istihbarat kaynakları bugün erken saatlerde BBC'ye, uçak kazasının arkasında Rusya'nın iç güvenlik servisi FSB'nin olduğundan şüphelenmek için nedenleri olduğunu belirttiler.

Fransız hükümeti de kazanının nedenini henüz bilmediklerini ancak makul şüpheleri olduğunu duyurdu.

Uçakta 'gizemli' onarımlar...

Prigojin destekçileri, Wagner yanlısı kanallarda uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğünü iddia ederek ortaya sayısız teori atsalar da en dikkat çeken iddia kazada hayatını kaybeden hostes Kristina Raspopova'nın bir akrabasından geldi.

VChK-OGPU Telegram kanalına göre 39 yaşındaki hostes uçuş öncesi akrabalarını arayarak uçakta acil onarım yapıldığını ve tamirat bitince Moskova'ya uçacağını söyledi.

"Putin hakkında çok şey biliyordu"

Wagner liderine yakın bir kaynak ise Prigojin'in Putin'in kendisini affedeceğinden emin olduğunu ve hiçbir şeyden korkmadığın belirterek Prigojin'in Putin hakkında çok şey bildiğini söyledi.

Zelenski'den açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski kaza sonrası yaptığı ilk açıklamada Kiev'in Wagner şefi Prigojin'in ölümüyle hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak "Herkes bu olayda kimin parmağı olduğunu anlıyor." dedi.