Putin'in düşmanları gizemli bir şekilde tek tek ölüyor! Prigojin'in ölümü akıllara onları getirdi...
RUSYA'da 2 ay önce Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı ayaklanma başlatan paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeniy Prigojin’in dün uçağının düşmesiyle hayata veda ettiği haberi, dünyada şok etkisi yarattı. Prigojin'in ölümü akıllara Putin'in düşman olarak gördüğü isimlerin gizemli ölümlerini getirdi.
Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), dün Tver'de düşen uçakta Wagner'in kurucusu Prigojin'in öldüğünü bildirdi.
10 kişinin öldüğü özel jette Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile grubun önde gelen isimleri Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in de bulunduğu kaydedildi.
Wagner liderinin ölümünün ardından Putin’in, haziran ayındaki ayaklanmadan hemen sonra televizyondan yayınlanan açıklamasında “Yanıtımız sert olacak. Hainlere cezalarını vereceğiz” sözleri akıllara geldi.
Putin, daha önce de konuk olduğu bir televizyon programında “İhaneti asla affetmem” demişti.