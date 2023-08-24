Merkez Bankası’nın şahin faiz kararını dünya böyle gördü

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi oranını piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde artırdı. Kurul faizi yüzde 17,5’ten yüzde 25’e yükseltti.

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Faizin bugün yükseltileceği seviye için piyasada ekonomistlerin ortalama beklentisi anketlerde yüzde 20 olmuştu. Beklentileri aşan sürpriz karar uluslararası finans basınında da geniş yankı buldu.

"Agresif hamlelerden yana olduğunun ilk işareti verdi"

ABD’li finans ajansı Bloomberg, “TCMB’nin şahin artışı yeni ekonomi yönetiminin yüzde 50’ye yaklaşan enflasyonu düşürmek için daha agresif hamlelerden yana olduğunun ilk işareti” değerlendirmesinde bulundu.

Beril Akman imzalı haberde, artışa rağmen faiz oranının Türkiye’deki enflasyon seviyesinin oldukça altında kaldığı hatırlatıldı. Haberde Türkiye'nin reel faizlerinin hâlâ dünyanın en düşükleri arasında olduğu belirtildi.

Ayrıca kararın ‘Yabancı yatırımcıların son yıllarda kaçtığı bir ekonomi için seçimden sonra verilen ortodoks politika sözünün ardından’ geldiği vurgulandı.

ABD’li yayın kuruluşu CNBC ise haberinde beklentileri aşan artışı, ‘TCMB’nin enflasyonla mücadelede istekli olduğunun işareti’ olarak değerlendirdi.

Faiz artışıyla sürpriz yaptı

Jenni Reid imzalı “Türkiye, enflasyonu dizginlemek amacıyla beklenenden daha büyük bir faiz artışıyla sürpriz yaptı” başlıklı haberde karar hakkında değerlendirmeler yer aldı.

Haberde “TCMB faizleri beklenenden fazla artırarak para politikası yoluyla enflasyonu düşürme yönündeki yeni taahhüdünü yerine getirmeye istekli olduğunun sinyalini verdi” ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca eski Wall Street bankacısı Hafize Gaye Erkan’ın yeni TCMB Başkanı olarak atandığı hatırlatıldı. Bu görevlendirmenin ve faiz artışı kararlarının “enflasyon yükselirken faiz oranlarını düşürme” yönündeki tartışmalı politikadan uzaklaşılmasının işareti olduğu belirtildi.

Kontrolden çıkmış enflasyonu dizginleme çabası

Financial Times ise “Politika yapıcılar, kontrolden çıkmış enflasyonu dizginlemeye çalışırken faizleri ekonomistlerin beklediğinden çok daha keskin bir şekilde artırdı” değerlendirmesinde bulundu.

Gazetenin Türkiye muhabiri Adam Samson imzalı haberde, geçmiş dönemde alışılmışın dışında ekonomi politikalarının enflasyonu artırdığı, yeni yönetimin bu sorunu dizginlemeye çalıştığı belirtildi.

Haberde, “Yıllarca uygulanan alışılmışın dışında politikaları enflasyonun kontrolden çıkmasına yol açmıştı. Yeni gelen ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği son faiz artışı, rasyonel politikaları yeniden hayata geçirmeye çalıştıklarının altını çiziyor” ifadeleri kullanıldı.

Wall Street Journal'dan faiz artışı yorumu

ABD merkezli finans gazetesi Wall Street Journal, Türkiye’nin enflasyonu kontrol etme konusunda çok yavaş hareket ettiği ve ekonomiyi uzun vadede riske attığı yönündeki endişelerin ardından faiz artışı kararının geldiğini yazdı.

Haberde ayrıca uluslararası finans kurumlarında görev yapan uzmanların görüşlerine de yer verildi. İsveç bankası SEB’in gelişmekte olan piyasalar baş ekonomisti Erik Meyersson, faiz artışlarının ekonominin istikrara kavuşmasına yardımcı olduğunu söyledi. Meyretsson Türkiye’nin bu yıl büyük bir makroekonomik istikrar sorunu yaşamayacağını belirtti.

Meyersson, “Enflasyon sorununu çözmek için orada değiller. Yeni bir ekonomi ekibinin atanmasının ana işlevi, Erdoğan’a gelecek yıl İstanbul ve Ankara belediyelerini geri kazanmaya çalışması için daha fazla zaman kazandırmak” dedi.

Reuters:En net adım

Reuters ise haberinde, “TCMB faizi beklenenden fazla artırarak lirada ender görülen bir yükselişini ateşledi ve daha geniş bir politika dönüşünün parçası olarak enflasyonla mücadele etme konusunda yeni bir kararlılığın sinyalini verdi” dedi.

İngiliz haber ajansı Reuters, artışta PPK’ya yeni katılan üyelerin etkisi olmuş olabileceğini belirtti. Haberde, bu hamlenin Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimi altında yıllarca süren alışılmışın dışında politikalardan sonra daha ortodoks politikalara doğru atılmış en net adım olduğu belirtildi.

Haberde uzman görüşleri de yer aldı. In Touch Capital Markets kıdemli döviz analisti Piotr Matys, faiz artırımını “bankanın enflasyonu dizginlemeye kararlı olduğuna ve piyasanın ilk tepkisinin olumlu olduğuna dair çok güçlü bir sinyal” olarak değerlendirdi.

Matys, “Bazı yatırımcılar 750 baz puanlık artışın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanıp onaylanmadığını merak edecekler” dedi.