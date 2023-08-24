BIST 7.492
DOLAR 25,75
EURO 27,96
ALTIN 1.595,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir’de yasa dışı silah ticareti operasyonu!

İzmir’de yasa dışı silah ticareti operasyonu!

İZMİR’in ÖDEMİŞ ilçesinde gerçekleştirilen yasa dışı silah ticareti ve imalatı operasyonunda 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Abone ol

İzmir Organize Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekiplerce yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde, Ödemiş ilçesinde A.Y. isimli bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın evinde yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 51 adet AK-47 fişeği, 2 adet AK-47 şarjörü, 1 adet tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Drift atan sürücü yakalandı: 20 bin lira para cezası kesildi
Drift atan sürücü yakalandı: 20 bin lira para cezası kesildi
Ankara'da eğlence mekanı çıkışında kadınları darp eden 3 polis gözaltına alındı
Ankara'da eğlence mekanı çıkışında kadınları darp eden 3 polis gözaltına alındı
Silahla yaraladığı kişiyle duruşmaya çıkmadan cinayet işledi! Öldürdüğü kişi abisi çıktı
Silahla yaraladığı kişiyle duruşmaya çıkmadan cinayet işledi! Öldürdüğü kişi abisi çıktı
Ordu Üniversitesi yüzde 98,6’lık doluluk oranına ulaştı
Ordu Üniversitesi yüzde 98,6’lık doluluk oranına ulaştı
Adalet Bakanı'nın misafirleri polis aracına tuvaletini yaptı olanlar oldu
Adalet Bakanı'nın misafirleri polis aracına tuvaletini yaptı olanlar oldu
Beşiktaş Kulübü ve Emre Kocadağ, PFDK'ye sevk edildi
Beşiktaş Kulübü ve Emre Kocadağ, PFDK'ye sevk edildi
İstanbul'da kırmızı ışıkta durmayan sürücülere ceza!
İstanbul'da kırmızı ışıkta durmayan sürücülere ceza!
Ermenistan'da deprem oldu, Ağrı'da hissedildi
Ermenistan'da deprem oldu, Ağrı'da hissedildi
Merkez Bankası’nın şahin faiz kararını dünya böyle gördü
Merkez Bankası’nın şahin faiz kararını dünya böyle gördü
Dünyanın ilk yapay zeka güvenliği zirvesi İngiltere'de düzenlenecek!
Dünyanın ilk yapay zeka güvenliği zirvesi İngiltere'de düzenlenecek!
Hostes kazadan önce söylemiş! Prigojin'in jetinde gizemli onarımlar yapıldığı iddiası
Hostes kazadan önce söylemiş! Prigojin'in jetinde gizemli onarımlar yapıldığı iddiası
Bakan Mehmet Özhaseki'den Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama
Bakan Mehmet Özhaseki'den Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama