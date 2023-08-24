İzmir’de yasa dışı silah ticareti operasyonu!

İZMİR’in ÖDEMİŞ ilçesinde gerçekleştirilen yasa dışı silah ticareti ve imalatı operasyonunda 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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İzmir Organize Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekiplerce yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde, Ödemiş ilçesinde A.Y. isimli bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın evinde yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 Kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 51 adet AK-47 fişeği, 2 adet AK-47 şarjörü, 1 adet tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.