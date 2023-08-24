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Adalet Bakanı'nın misafirleri polis aracına tuvaletini yaptı olanlar oldu

Adalet Bakanı'nın misafirleri polis aracına tuvaletini yaptı olanlar oldu

Belçika Adalet Bakanı Vincent van Quickenborne'un misafirleri, evinin yanına park edilmiş polis minibüsüne tuvaletlerini yaptı, savcılık "emniyet güçlerine hakaret" soruşturması başlattı.

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Yerel basına göre, 14 Ağustos'ta Adalet Bakanı van Quickenborne, 50. yaşına basması nedeniyle Kortrijk’taki evinde doğum günü partisi verdi.

Partiye Başbakan Alexander de Croo'nun da aralarında olduğu üst düzey birçok davetli katıldı.

Gecenin sonlarına doğru, alkolü fazla kaçırdığı anlaşılan 3 kişi bakanın evinden çıkarak, evinin etrafında nöbet tutan polis minibüsüne idrarını yaptı.

Ertesi gün olayı fark eden polis, kamera kayıtlarını inceledi.

Faillerin bakanın misafirleri olduğu anlaşılınca, polise hakaret nedeniyle rapor hazırlandı ve federal savcılık soruşturma başlattı.

Savcı Tom Janssens, görüntüleri inceleyerek, olaya karışanların kimliğini tespit etmeye çalıştıklarını aktardı.

Öte yandan Bakan van Quickenborne'un kabinesinden yapılan açıklamada kendisinin olaya şahit olmadığı, konuklarının halka açık alanda gerçekleştirdikleri eylemden sorumlu tutulamayacağı bildirildi.

Polis sendikası NSPV ise van Quickenborne'un istifasını istedi.

Adalet Bakanı van Quickenborne'nun evi, geçen seneden bu yana uyuşturucu mafyası tarafından kaçırılma girişimi nedeniyle polis koruması altında tutuluyor.

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