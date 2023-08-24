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Drift atan sürücü yakalandı: 20 bin lira para cezası kesildi

Drift atan sürücü yakalandı: 20 bin lira para cezası kesildi

İstanbul’da otomobiliyle drift atan sürücü güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı. Otomobil sürücüsüne 20 bin 342 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da trafikten men edildi.

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İstanbul Ümraniye’deki 23 Nisan caddesi üzerinde saat 11.30'da drift atan sürücüyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı tespit edebilmek için sözkonusu caddedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalarda polis ekipleri önce aracı ardından da sürücüyü tespit etti; sürücünün M.G. olduğu belirlendi.

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Ekipler, M.G.’yi kısa sürede aracıyla birlikte yakaladı. Polis, M.G.’ye drift atmak maddesinden 20 bin 342 lira cezai işlem uyguladı. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan M.G.’nin aracı da trafikten men edildi.

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