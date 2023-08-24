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Silahla yaraladığı kişiyle duruşmaya çıkmadan cinayet işledi! Öldürdüğü kişi abisi çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Silahla yaraladığı kişiyle duruşmaya çıkmadan cinayet işledi! Öldürdüğü kişi abisi çıktı

İzmir Konak'ta silahla yaraladığı kişiyle olan duruşması olan katil zanlısı duruşmadan önce silahla yaraladığı kişinin abisine kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saat 05.45 sıralarında 1471 Sokak üzerinde bulunan otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine getirilen Selami Arslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince otopark çevresinde yapılan incelemelerde; 7 adet boş kovan olduğu ve 06 CKK 598 plakalı aracın sol arka kapasına mermi isabet ettiği belirlendi. Yapılan detaylı araştırmalarda olayın şüphelisinin Soykan A. olduğu tespit edildi.

Kardeşiyle duruşmaya çıkacağı şahsın ağabeyini öldürdü

Cinayet şüphelisinin, hayatını kaybeden S.A.’nın kardeşi B.A. ile aralarında ‘silahla kasten yaralama’ suçundan bu sabah duruşma olduğu ve husumetin bundan kaynaklandığı öğrenildi.
Öte yandan, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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