Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti, onurluca geri çekilmeyi bile beceremedi

22 yılda, her 1,5 seneye bir seçim düşecek şekilde 17 seçim zaferi kazandıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm bu seçim hezimetlerine karşın muhalefetin ibret alıp kendini düzeltmediğini söyledi.

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AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı ATO Congresium’da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 22. yıl programında yaptığı konuşmada, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı ağır hezimete rağmen halen çıkıp milletten özür dilemiyor, hatalarıyla yüzleşmiyor. Kalibremize ve kalitemize uygun bir muhalefet maalesef bulamadık. Her şeyi değiştirdik, maalesef ana muhalefet partisini tek parti faşizmin boyunduruğundan kurtaramadık." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Aziz milletim. AK Parti ailesinin sevgili mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamına selamlarımı iletiyorum. Vatanımızın bekası ve milletimizin huzur için görev yapan askerinden polisine tüm güvenlik güçlerimize buradan selamlarımı gönderiyorum.

"Büyük bir gurur ve heyecan yaşıyoruz"

AK Parti olarak büyük bir gurur ve heyecan yaşıyoruz. 22 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda bir kilometre taşı daha geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak 14 Ağustos tarihinde doğan AK Parti 22. yaşını kutluyor. AK Parti kademelerinde görev almış, gönül vermiş, davayı savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Teşkilatlarımızın her kademesinden nicelerini toprağa verdik.

"Ak Parti umudun adı"

AK Parti iktidarlarında dünyaya gelenler partimizin kuruluş yıllarında Türkiye'nin nasıl bir tablo ile karşı karşıya olduğunu bilmiyordu. Gençlerimiz zihninde o yılları canlandıramıyor. AK Parti, umutsuzluğun belirsizliğin adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş ve umudun adı olmuştur. AK Parti ile birlikte siyaset tabii rotasını bulmuş, daha fazla özgürlüklerin olduğu yeni bir dönem başlamıştır. Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

"Nice ihanetlere maruz kaldık"

Nice ihanetlere maruz kaldık, nice zorlukların üstesinden geldik. Medya provokasyonlarından kapatma davalarına, Gezi olaylarından 15 Temmuz kanlı darbe girişimine, terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar bir siyasi hareketin belki de asırlar boyu karşılaşmayacağı hainliği, vandallığı 22 yılda yaşadık. Ne ile karşılaşırsak karşılaşalım Allah'a dayandık. Yol varsa budur bilmiyoruz başka çıkar yol dedik.

"Kalitemize uygun muhalefet bulamadık"

Son 22 yılda girdiğimiz 17 seçimin tamamında bizden destek ve duasını esirgemeyen aziz vantadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kardeşlerim, AK Parti olarak Türk siyasetinin son 22 yılına yön verdik. Karşılaştığımız engellemelere rağmen sayısız reforma imza attık. İmkansız denilen pek çok başarıyı ülkemizin kazanç hanesini yazdırdık. 22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet bulamadık. Her şeyi değiştirdik ama ülkemizin ana muhalefet partisini tek parti faşizminin boyunduruğundan bir türlü kurtaramadık. Bunlara milli iradeye saygı göstermeyi bir türlü öğretemedik. Her defasında milleten okkalı bir tokat yediler. Milli iradeyi aşağılamanın bedelini seçimleri kaybederek ödediler. Yaşadıkları onca hezimiyete rağmen hatalarından ibret almadılar. Bugün 'kırsal kesim' diyerek milleti tahkir ediyorlar.

"Chp'nin faşist kodları asla değişmiyor"

Dün iktidara giden yolu vesayetçilerin himmetinde arıyorlardı bugün de terör örgütleri ile işbirliği yapmakta görüyorlar. Nereye dayanıyorlar? Kandil'e. Kandil'den gelecek destekle seçimi kazancaklarına inanıyorlardı. Bu millet asla teröre ve teröristlere yüz vermeyecektir. Her seçim sonrasında içlerindeki sandık ve milli irade nefretini kusmaktan geri durmuyorlar. Dünya değişiyor, ama CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor. Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir.

"İttifak arıyorsanız gelin Ak Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın"

Hangi kökene hangi statüye sahip olursa olsun tüm vatandaşlarımız değerlidir. Kalbi Türkiye için atan herkese kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açıktır. Bu çatı altında yüreğinde millet ve memleket sevdası olan herkese yer olduğunu tekrar ifade etmek isterim. Davetim 85 milyonun her bir ferdinedir. Sadece seçmenine değil, hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun tamamına saygı duyan hesap veren cesaretle hesap sorabileceğiniz bir parti ve ittifak arıyorsanız gelin siz de AK Parti ve Cumhur İttifakı'na katılın.