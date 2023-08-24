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Fenerbahçe - Twente maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşıyor.Abone ol
FENERBAHÇE 1-1 TWENTE (CANLI SKOR)
İLK 11'LER:
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi.
TWENTE: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjolo, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde.
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Andrew Madley
SAAT: 20.00
YAYIN: S Sport Plus