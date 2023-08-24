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Fenerbahçe - Twente maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Twente maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşıyor.

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FENERBAHÇE 1-1 TWENTE (CANLI SKOR)

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Fred, İsmail, Szymanski, Kent, Tadic, Batshuayi.

TWENTE: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjolo, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde.

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Andrew Madley
SAAT: 20.00
YAYIN: S Sport Plus

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