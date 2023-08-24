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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon TL ceza kesildi

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 49 milyon TL ceza kesildi

İzmit Körfezi'ne hidrolik yağ dökerek kirleten İtalya bandıralı gemiye 49 milyon 929 bin 591 TL idari para cezası uygulandı.

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İzmit Körfezi’ni daha temiz hale getirmek için çalışmalar sürerken, bir yandan da denizin kirletilmesine izin verilmeyerek denetimler yapılıyor.

Körfezi kirleten gemiye 49 milyon 929 tl para cezası kesildi

Kocaeli Valiliği, İtalyan bandıralı bir geminin Körfez'i kirletmesi sebebiyle ceza kesildiğini açıkladı. Ekiplerce rutin yapılan denetimler esnasında İtalya bandıralı Gran Bretagna adlı gemiden Marmara Denizi’ne hidrolik yağ döküldüğünün tespit edilmesi üzerine Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığınca bahse konu gemiye 49 milyon 929 bin 591 TL idari para cezası uygulandı. Geminin oluşturduğu kirlilik sebebiyle çalışmalar sürüyor.

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