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Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi

TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Esse sigara grubuna zam geldiğini duyurdu. Dündar, "Zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı böylece" dedi.

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Tütün ürünlerine peş peşe zam gelmeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Esse sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, grubun güncel sigara fiyat listesine yer verdi.

Son zammın ardından Esse grubunun en düşük sigarası 57 liradan, en yüksek sigarası 67 liradan satışa sunulmaya başlandı.

Zamlı listeye göre, fiyat artışları bugünden itibaren ürünlere yansıtıldı.

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